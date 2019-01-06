«Челси» нацелился на форварда «ПСЖ», Мората может перебраться в Бундеслигу, новая трансферная цель «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 января.
1. Лучший игрок Болгарии может перейти в «Спартак».
Он выступает за софийский ЦСКА.
2. «Челси» заинтересовался Эдинсоном Кавани.
«Синие» могут предложить за форварда около 55 млн евро.
3. Альваро Мората может перебраться в Бундеслигу.
Им интересуются «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
4. Жорди Альба может сменить клубную прописку.
Им интересуются в Италии.
5. Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Интере».
Летом у него истекает контракт с «Баварией».
6. «МЮ» намерен приобрести трех футболистов в зимнее трансферное окно.
В их числе два защитника и один хавбек.
Фото: Global Look Press