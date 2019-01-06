«Челси» нацелился на форварда «ПСЖ», Мората может перебраться в Бундеслигу, новая трансферная цель «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 января.

1. Лучший игрок Болгарии может перейти в «Спартак».

Он выступает за софийский ЦСКА.

2. «Челси» заинтересовался Эдинсоном Кавани.

«Синие» могут предложить за форварда около 55 млн евро.

3. Альваро Мората может перебраться в Бундеслигу.

Им интересуются «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

4. Жорди Альба может сменить клубную прописку.

Им интересуются в Италии.

5. Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Интере».

Летом у него истекает контракт с «Баварией».

6. «МЮ» намерен приобрести трех футболистов в зимнее трансферное окно.

В их числе два защитника и один хавбек.

Фото: Global Look Press

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