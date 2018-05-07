ЦСКА громит «Арсенал», «Оренбург» и «Крылья Советов» возвращаются в РФПЛ, ничья в Эль-Класико. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 мая.

1. Премьер-лига. 29-й тур. ЦСКА настрелял шесть голов «Арсеналу».

В другом матче дня «Амкар» одержал гостевую победу в Екатеринбурге.

2. «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ.

Обе команды вернулись в Премьер-лигу после годичного отсутствия. В стыковых матчах сыграют «Енисей» и «Тамбов».

3. «Барселона» и «Реал» сыграли вничью в Эль-Класико.

Каталонцы продолжают свою беспроигрышную серию в Ла Лиге.

4. ЧМ-2018. Сборная России по хоккею разгромила сборную Австрии.

Российские хоккеисты выдали лучший старт на первенствах планеты за последние 10 лет.

5. Два английских клуба интересуются Федором Смоловым.

Нападающий «Краснодара» может начать следующий сезон в АПЛ.

6. В Италии уверены, что Массимо Каррера дал согласие возглавить «Ювентус».

Это произойдет в случае ухода Массимилиано Аллегри.

7. Маурицио Сарри готов покинуть «Наполи».

Всему виной испортившиеся отношения с президентом клуба.

Фото: Сергей Дроняев

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