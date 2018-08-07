Куртуа бойкотирует тренировки «Челси», «Локомотив» ведет переговоры со Смоловым, «МЮ» купит защитника «Баварии». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Федор Смолов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 августа.

1. Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки «Челси».

Бельгиец настроен покинуть лондонскую команду.

2. Сменщиком Куртуа должен стать вратарь «Атлетико» Ян Облак.

Ради этого трансфера англичанам придется выплатить 100 млн евро отступных.

3. «Локомотив» начал переговоры с агентами Федора Смолова.

Трансфер нападающего оценивается в 9 млн евро.

4. «Манчестер Юнайтед» может купить Джерома Боатенга у «Баварии».

Британцы готовы выложить 45 млн фунтов.

5. Премьер-лига. 2-й тур. «Уфа» крупно победила «Анжи».

Дублем отметился Ондржей Ванек.

6. Аксель Витсель перешел в дортмундскую «Боруссию».

«Шмелям» этот переход обошелся в 20 млн евро.

7. «Эвертон» согласовал трансфер Йерри Мины за 32 млн евро.

Защитник сборной Колумбии в ближайшие дни подпишет контракт на пять лет.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Тибо Куртуа

«Локомотив» начинает сезон с ничьи, «Реал» охотится за футболистами «Челси», «Анжи» в шаге от краха. Главные новости дня

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 