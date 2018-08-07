Куртуа бойкотирует тренировки «Челси», «Локомотив» ведет переговоры со Смоловым, «МЮ» купит защитника «Баварии». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 августа.

1. Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки «Челси».

Бельгиец настроен покинуть лондонскую команду.

2. Сменщиком Куртуа должен стать вратарь «Атлетико» Ян Облак.

Ради этого трансфера англичанам придется выплатить 100 млн евро отступных.

3. «Локомотив» начал переговоры с агентами Федора Смолова.

Трансфер нападающего оценивается в 9 млн евро.

4. «Манчестер Юнайтед» может купить Джерома Боатенга у «Баварии».

Британцы готовы выложить 45 млн фунтов.

5. Премьер-лига. 2-й тур. «Уфа» крупно победила «Анжи».

Дублем отметился Ондржей Ванек.

6. Аксель Витсель перешел в дортмундскую «Боруссию».

«Шмелям» этот переход обошелся в 20 млн евро.

7. «Эвертон» согласовал трансфер Йерри Мины за 32 млн евро.

Защитник сборной Колумбии в ближайшие дни подпишет контракт на пять лет.

Фото: Global Look Press

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