Охота на Роналду, новичок «Челси», Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.
1. «ПСЖ» готов платить Роналду 60 млн евро в год.
Ради этого трансфера парижане готовы пожертвовать Эдинсоном Кавани.
2. Росс Баркли перешел в «Челси».
Трансфер англичанина обошелся «синим» в 15 млн фунтов.
3. Лионель Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно.
Такой пункт прописан в новом контракте аргентинца.
4. «Бешикташ» готов приобрести Федора Смолова.
Россиянина рассматривают в качестве замены Дженку Тосуну.
5. «Ростов» подписал нападающего сборной Исландии.
Бьорн Сигурдарсон подписал с российским клубом контракт на 3,5 года.
6. «Рубин» подтвердил аренду Вячеслава Подберезкина.
Полузащитник «Краснодара» проведет в Казани вторую половину сезона.
Фото: Global Look Press