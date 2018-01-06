Охота на Роналду, новичок «Челси», Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 января.

1. «ПСЖ» готов платить Роналду 60 млн евро в год

Ради этого трансфера парижане готовы пожертвовать Эдинсоном Кавани.

2. Росс Баркли перешел в «Челси»

Трансфер англичанина обошелся «синим» в 15 млн фунтов.

3. Лионель Месси сможет покинуть «Барселону» бесплатно

Такой пункт прописан в новом контракте аргентинца.

4. «Бешикташ» готов приобрести Федора Смолова

Россиянина рассматривают в качестве замены Дженку Тосуну.

5. «Ростов» подписал нападающего сборной Исландии

Бьорн Сигурдарсон подписал с российским клубом контракт на 3,5 года.

6. «Рубин» подтвердил аренду Вячеслава Подберезкина

Полузащитник «Краснодара» проведет в Казани вторую половину сезона.

Фото: Global Look Press

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