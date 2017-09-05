Манчини может покинуть «Зенит», Месси отказывается продлевать контракт с «Барселоной», будущее Дзюбы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 сентября.

1. Роберто Манчини может уйти

Причиной ухода может стать недовольство Манчини трансферной кампанией «Зенита».

2. Лионель Месси не продлевает контракт

Нападающий не хочет подписывать новое соглашение пока идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу.

3. Артем Дзюба не уйдет

Ранее появилась информация, что «Фенербахче» хочет взять Дзюбу в аренду на год.

4. Медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 млн рублей

В бюджете предусмотрено дополнительно 400 млн рублей на демонтаж медиацентра у стадиона на «Крестовском».

5. Минприроды РФ предложил «Спартаку» и «Зениту» помочь в охране

Клубам предлагают приютить манула и кречета.

6. Время и место.

Кто из дебютантов сборной России сыграет на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

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