Манчини может покинуть «Зенит», Месси отказывается продлевать контракт с «Барселоной», будущее Дзюбы. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 1

Роберто Манчини

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 сентября.

1. Роберто Манчини может уйти в «Вест Хэм».

Причиной ухода может стать недовольство Манчини трансферной кампанией «Зенита».

2. Лионель Месси не продлевает контракт с «Барселоной» из-за Бартомеу.

Нападающий не хочет подписывать новое соглашение пока идет сбор подписей за вотум недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу.

3. Артем Дзюба не уйдет из «Зенита» как минимум до зимы.

Ранее появилась информация, что «Фенербахче» хочет взять Дзюбу в аренду на год.

4. Медиацентр у стадиона «Крестовский» перенесут за 400 млн рублей.

В бюджете предусмотрено дополнительно 400 млн рублей на демонтаж медиацентра у стадиона на «Крестовском».

5. Минприроды РФ предложил «Спартаку» и «Зениту» помочь в охране краснокнижных животных.

Клубам предлагают приютить манула и кречета. 

6. Время и место.

Кто из дебютантов сборной России сыграет на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

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