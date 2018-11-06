Состав сборной России на матчи с Германией и Швецией, «Барселона» просматривает игроков из РПЛ, Глушаков может покинуть «Спартак». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 ноября.

1. Сборная России представила список игроков на игры с Германией и Швецией.

Среди новобранцев — Федор Чалов.

2. «Барса» просматривает футболистов из РПЛ.

Каталонцам нужен новый центральный защитник.

3. «Краснодар» может арендовать Дениса Глушакова.

«Быки» готовы приютить опального хавбека.

4. Олег Кононов написал заявление об увольнении из «Арсенала».

Тренер стал еще ближе к назначению в «Спартак».

5. Премьер-лига. 13-й тур. «Оренбург» взял верх над «Рубином».

В оставшихся матчах тура «Крылья Советов» победили «Уфу», а «Анжи» дома обыграл «Енисей».

6. Андрей Аршавин уходит из алма-атинского «Кайрата».

Он выступает за клуб с 2016 года.

7. Нападающий «ПСЖ» – самый дорогой футболист в мире.

Вместе с Мбаппе в тройку попали Неймар и Гарри Кейн.

8. Раскрыты финансовые махинации «Манчестер Сити».

Так англичане избегают наказания за нарушение ФФП.

9. Рафаэл ван дер Варт объявил о завершении карьеры.

Его последним клубом был датский «Эсбьерг».

10. В Египте появилась статуя Мохамеда Салаха.

Выглядит она также пугающе, как бюст Роналду.

Фото: Global Look Press

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