«Аякс» уничтожил «Реал» и выбил его из ЛЧ, Йоахим Лев выгнал Мюллера, Боатенга и Хуммельса из сборной Германии, Геркус окончательно покинул «Локомотив». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 марта.

1. «Аякс» разгромил «Реал» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и выбил мадридцев из турнира.

В другом матче дня «Тоттенхэм» с минимальным счетом одолел «Боруссию» Д.

2. Мюллер, Боатенг и Хуммельс больше не сыграют за сборную Германии.

Это личное решение Йоахима Лева.

3. Илья Геркус покинул совет директоров «Локомотива».

Бывший гендиректор «железнодорожников» окончательно ушел из клуба.

4. Роман Абрамович потребовал продать Кепу из «Челси».

Всему виной неповиновение кипера, отказавшегося от замены в финале Кубка лиги.

5. Мартин Эдегор может перейти в «Аякс».

Амстердамский клуб готов предложить за норвежского футболиста 20 млн евро.

Фото: Global Look Press

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