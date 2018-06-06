Сборная России снова не смогла победить, причина ухода Зидана, новичок «МЮ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июня.

1. Товарищеский матч. Россия не смогла обыграть Турцию.

Команда Станислава Черчесова не может выиграть в седьмом матче кряду.

2. Названа причина ухода Зинедина Зидана из «Реала».

Всему виной разногласия с Флорентино Пересом по поводу трансферной политики.

3. «Манчестер Юнайтед» подписал Фреда из «Шахтера».

Детали сделки клубы пока не разглашают.

4. Харри Кейн стал самым дорогим игроком мира.

По версии CIES Football Observatory.

5. Гонсало Игуаин может перейти в «Монако» за 60 млн евро.

Его рассматривают в качестве возможной замены для Радамеля Фалькао.

6. Штефан Лихтштайнер продолжит карьеру в «Арсенале».

Его трансфер обошелся лондонцам бесплатно.

7. Дни матчей сборной России на ЧМ-2018 могут стать выходными.

Совсем как в Бразилии, но с одним нюансом.

8. Яя Туре: «У Гвардиолы часто возникают проблемы с африканцами. Не из-за цвета ли кожи?».

Откровения экс-игрока «МанСити».

Фото: Global Look Press

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