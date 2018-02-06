Новые трансферы «Спартака», достижение Игуаина, будущее Шатова. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Игуаин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 февраля.

1. «Спартак» договорился с «Сантосом» о трансфере Лукаса Вериссимо.

Футболист подпишет с москвичами контракт на пять лет.

2. «Краснодар» договорился с «Зенитом» по аренде Олега Шатова.

После ее окончания у «быков» будет право выкупа.

3. «Спартак» арендовал Сергея Еременко у юрмальского «Спартака».

Его братья Роман и Алексей уже играли в российской премьер-лиге.

4. Гонсало Игуаину покорилось новое достижение.

Аргентинец стал первым футболистом в серии А, оформившим хет-трики за «Ювентус» и «Наполи».

5. Жерар Пике пропустит месяц из-за травмы колена.

А еще он рискует получить наказание от руководства Ла Лиги.

6. УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды».

Матч с ЦСКА пройдет с болельщиками.

Фото: Global Look Press

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