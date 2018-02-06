Новые трансферы «Спартака», достижение Игуаина, будущее Шатова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 февраля.
1. «Спартак» договорился с «Сантосом» о трансфере Лукаса Вериссимо.
Футболист подпишет с москвичами контракт на пять лет.
2. «Краснодар» договорился с «Зенитом» по аренде Олега Шатова.
После ее окончания у «быков» будет право выкупа.
3. «Спартак» арендовал Сергея Еременко у юрмальского «Спартака».
Его братья Роман и Алексей уже играли в российской премьер-лиге.
4. Гонсало Игуаину покорилось новое достижение.
Аргентинец стал первым футболистом в серии А, оформившим хет-трики за «Ювентус» и «Наполи».
5. Жерар Пике пропустит месяц из-за травмы колена.
А еще он рискует получить наказание от руководства Ла Лиги.
6. УЕФА удовлетворил апелляцию «Црвены Звезды».
Матч с ЦСКА пройдет с болельщиками.
Фото: Global Look Press