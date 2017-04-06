Потолок зарплат в РФПЛ, новый формат лимита на легионеров, «Зенит» нацелился на футболиста ЦСКА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 5 апреля.

1. Со следующего сезона в РФПЛ планируется ввести потолок зарплат для молодых футболистов.

2. Количество команд-участниц в РФПЛ может быть сокращено.

3. РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров «10+15» к сезону-2018/19.

4. «Зенит» намерен приобрести полузащитника ЦСКА.

5. Андреа Пирло готов войти в тренерский штаб «Челси».

6. «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Роберта Левандовски.

7. Ивица Олич: «Франк Рибери перепрятывал вещи футболистов «Баварии» и иногда кидался мокрыми гетрами».

8. «Если бы Игита не дотянулся, то этот момент стал бы большим позором на всю его жизнь». История вратаря, который перешагнул через наркотики и жизнь в гетто, чтобы навсегда стать звездой YouTube.

Фото: Global Look Press

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