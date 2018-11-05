Победа «Зенита» и очередное поражение «Спартака», возвращение Уэйна Руни, рекорд «Ювентуса». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 ноября.

1. Премьер-лига. 13 тур. «Спартак» в домашнем матче уступил «Уралу» — 1:2.

Красно-белые впервые в истории проиграли четыре домашних игры в РПЛ кряду.

2. Премьер-лига. 13-й тур. «Зенит» одерживает минимальную победу над «Ахматом».

В последнем матче дня «Краснодар» и «Ростов» не выявили победителя.

3. «Ювентус» выдал лучший старт в истории клуба.

А «Монако» наоборот показал худшую серию без побед за 50 лет.

4. Уэйн Руни вернется в сборную Англии.

Футболист сыграет в товарищеском матче с командой США.

5. «Интер» избежал наказания от УЕФА за подписание Шакири.

В 2015 году миланский клуб нарушил правило финансового фэйр-плей.

6. Правительство Великобритании выступает против участия клубов Англии в Суперлиге.

Ряд команд намерен создать новый турнир.

7. Голая женщина выбежала на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, а затем ушла в сторону трибун.

Фото: Global Look Press

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