Победа «Зенита» и очередное поражение «Спартака», возвращение Уэйна Руни, рекорд «Ювентуса». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Уэйн Руни

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 ноября.

1. Премьер-лига. 13 тур. «Спартак» в домашнем матче уступил «Уралу» — 1:2.

Красно-белые впервые в истории проиграли четыре домашних игры в РПЛ кряду.

2. Премьер-лига. 13-й тур. «Зенит» одерживает минимальную победу над «Ахматом».

В последнем матче дня «Краснодар» и «Ростов» не выявили победителя.

3. «Ювентус» выдал лучший старт в истории клуба.

А «Монако» наоборот показал худшую серию без побед за 50 лет.

4. Уэйн Руни вернется в сборную Англии.

Футболист сыграет в товарищеском матче с командой США.

5. «Интер» избежал наказания от УЕФА за подписание Шакири.

В 2015 году миланский клуб нарушил правило финансового фэйр-плей.

6. Правительство Великобритании выступает против участия клубов Англии в Суперлиге.

Ряд команд намерен создать новый турнир.

7. Голая женщина выбежала на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов.

Она пробежала через все поле, держа в руках флаг, а затем ушла в сторону трибун.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

ЦСКА проиграл в дерби «Локомотиву», победы «Зенита» и «Спартака», антирекорд «Реала». Главные новости дня

РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2018 г.

Поражения «Спартака» и «Зенита», лидер «Арсенала» покинет клуб. Главные новости дня

Каррера

Поражения «Спартака» и «Зенита», Каррера и Лопетеги на грани увольнения, Роналду посещал свинг-клуб. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 