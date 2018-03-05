Ничья «Локомотива» и «Спартака», кончина Давиде Астори, новые правила в футболе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 марта.
1. Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью.
В других матчах тура «Уфа» и «Динамо» поделили очки, «Тосно» одержал минимальную победу в Хабаровске, а «Арсенал» вырвал три очка у «Ахмата».
2. Игрок сборной Италии Давиде Астори умер во сне.
Причиной смерти стала остановка сердца.
3. ФИФА и ИФАБ внесли изменения в правила футбола.
В числе нововведений видеоповторы и четвертая замена в дополнительное время.
4. Эдин Джеко установил уникальный рекорд.
Босниец стал первым игроком, забившим минимум 50 голов в трех из пяти топ-лиг Европы.
5. Результаты игрового дня в плей-офф Кубка Гагарина.
СКА и ЦСКА начинают с побед.
Фото: Сергей Дроняев