Ничья «Локомотива» и «Спартака», кончина Давиде Астори, новые правила в футболе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 марта.

1. Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью.

В других матчах тура «Уфа» и «Динамо» поделили очки, «Тосно» одержал минимальную победу в Хабаровске, а «Арсенал» вырвал три очка у «Ахмата».

2. Игрок сборной Италии Давиде Астори умер во сне.

Причиной смерти стала остановка сердца.

3. ФИФА и ИФАБ внесли изменения в правила футбола.

В числе нововведений видеоповторы и четвертая замена в дополнительное время.

4. Эдин Джеко установил уникальный рекорд.

Босниец стал первым игроком, забившим минимум 50 голов в трех из пяти топ-лиг Европы.

5. Результаты игрового дня в плей-офф Кубка Гагарина.

СКА и ЦСКА начинают с побед.

Фото: Сергей Дроняев

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