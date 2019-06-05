Йович перешел в «Реал», в Испании новый скандал с договорными матчами, Игнашевич возглавил «Торпедо». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 июня.

1. Лука Йович перешел в мадридский «Реал».

Сумма сделки составила 60 млн евро.

2. Семь игроков «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией».

Сообщается, что игроки хозяев могли делать ставки на исход игры.

3. Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо».

На этом посту он сменил Игоря Колыванова.

4. Хулен Лопетеги возглавил «Севилью».

Экс-тренер сборной Испании и «Реала» был без работы с октября прошлого года.

5. «Барселона» выставит семерых футболистов на трансфер.

А защитник Нелсон Семеду может перебраться в «Атлетико».

6. «Реал» нацелился на защитника «Лиона» Ферлана Менди.

Трансфер обойдется «сливочным» в 50 миллионов евро.

7. Даниэль Старридж и Альберто Морено покидают «Ливерпуль».

Оба игрока уходят из клуба в статусе свободных агентов.

Фото: Сергей Дроняев

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