Новая трансферная цель «Спартака», «Ювентус» ищет усиление в Ла Лиге, защитником сборной России интересуются клубы АПЛ и Бундеслиги. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Колумбия — Англия — 1:1 (3:4) Москва. Стадион «Спартак». 3 июля 2018 г.
Точный удар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 июля.

1. «Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Джанмарко Феррари.

Итальянцы оценивают футболиста в 8-10 миллионов евро.

2. Защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Европе.

«Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М заинтересованы в его подписании.

3. «Ювентус» готов купить Паулиньо у «Барселоны».

Для этого им придется выплатить 40 млн евро отступных.

4. Эрик Абидаль: «Мой двоюродный брат пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь».

Ранее экс-президента «Барселоны» обвинили в покупке донорской печени для Абидаля в 2011 году на черном рынке.

5. Гарри Кейн повторил достижение 79-летней давности.

Он забил за Англию в шести матчах подряд.

6. «Наполи» купит вратарей «Удинезе» Орестиса Карнезиса и Алекса Мерета.

Трансферы обойдутся неаполитанцам в 27,5 миллиона евро.

Фото: Сергей Дроняев

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