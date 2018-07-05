Новая трансферная цель «Спартака», «Ювентус» ищет усиление в Ла Лиге, защитником сборной России интересуются клубы АПЛ и Бундеслиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 июля.
1. «Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Джанмарко Феррари.
Итальянцы оценивают футболиста в 8-10 миллионов евро.
2. Защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Европе.
«Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М заинтересованы в его подписании.
3. «Ювентус» готов купить Паулиньо у «Барселоны».
Для этого им придется выплатить 40 млн евро отступных.
4. Эрик Абидаль: «Мой двоюродный брат пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь».
Ранее экс-президента «Барселоны» обвинили в покупке донорской печени для Абидаля в 2011 году на черном рынке.
5. Гарри Кейн повторил достижение 79-летней давности.
Он забил за Англию в шести матчах подряд.
6. «Наполи» купит вратарей «Удинезе» Орестиса Карнезиса и Алекса Мерета.
Трансферы обойдутся неаполитанцам в 27,5 миллиона евро.
Фото: Сергей Дроняев