Новая трансферная цель «Спартака», «Ювентус» ищет усиление в Ла Лиге, защитником сборной России интересуются клубы АПЛ и Бундеслиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 июля.

1. «Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Джанмарко Феррари.

Итальянцы оценивают футболиста в 8-10 миллионов евро.

2. Защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Европе.

«Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М заинтересованы в его подписании.

3. «Ювентус» готов купить Паулиньо у «Барселоны».

Для этого им придется выплатить 40 млн евро отступных.

4. Эрик Абидаль: «Мой двоюродный брат пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь».

Ранее экс-президента «Барселоны» обвинили в покупке донорской печени для Абидаля в 2011 году на черном рынке.

5. Гарри Кейн повторил достижение 79-летней давности.

Он забил за Англию в шести матчах подряд.

6. «Наполи» купит вратарей «Удинезе» Орестиса Карнезиса и Алекса Мерета.

Трансферы обойдутся неаполитанцам в 27,5 миллиона евро.

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1