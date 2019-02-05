Новая работа для Моуринью, игрок «Ювентуса» попал в ДТП, Глушаков отказался от алиментов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 февраля.
1. Жозе Моуринью может сменить Нико Ковача на посту главного тренера «Баварии».
Его кандидатуру рассматривает председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.
2. В обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала, найдено тело.
Личность найденного еще не установлена.
3. Денис Глушаков дал согласие на проживание детей с матерью.
А также отказался от алиментов в свою пользу.
4. Игрок «Ювентуса» Дуглас Коста попал в ДТП.
Водителя, столкнувшегося с ним, госпитализировали.
5. Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из состава сборной Украины.
В профиле футболиста на сайте ФФУ 29-летний защитник обозначен как футболист донецкого «Шахтера».
Фото: Global Look Press