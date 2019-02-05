Новая работа для Моуринью, игрок «Ювентуса» попал в ДТП, Глушаков отказался от алиментов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 февраля.

1. Жозе Моуринью может сменить Нико Ковача на посту главного тренера «Баварии».

Его кандидатуру рассматривает председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

2. В обломках самолета, на котором летел Эмилиано Сала, найдено тело.

Личность найденного еще не установлена.

3. Денис Глушаков дал согласие на проживание детей с матерью.

А также отказался от алиментов в свою пользу.

4. Игрок «Ювентуса» Дуглас Коста попал в ДТП.

Водителя, столкнувшегося с ним, госпитализировали.

5. Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из состава сборной Украины.

В профиле футболиста на сайте ФФУ 29-летний защитник обозначен как футболист донецкого «Шахтера».

Фото: Global Look Press

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