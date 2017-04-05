Переезд Ибрагимовича в МЛС, академия «Спартака» в Китае, распродажа в «Манчестер Сити». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 4 апреля.
1. Златан Ибрагимович станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона.
2. Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов будут проводиться на одной неделе.
3. Московский «Спартак» планирует открыть филиал клубной академии в Китае.
4. Российские каналы отказываются платить 120 миллионов долларов за показ ЧМ-2018.
5. «Манчестер Сити» устроит распродажу состава этим летом.
6. Тренер «Эльденсе» арестован после поражения со счетом 0:12.
7. Признаки жизни. Как Марио Гомес реанимировал собственную карьеру.
Фото: Global Look Press