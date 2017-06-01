«Ростов» ищет нового главного тренера, Обамеянг покидает «Боруссию», Гризманн переезжает в Англию. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Обамеянг

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 31 мая.

1. «Ростов» рассматривает кандидатуры Рашида Рахимова, Роберта Евдокимова, Леонида Кучука, Александра Хацкевича на случай ухода Бердыева.

2. «ПСЖ» согласовал трансфер Обамеянга с «Боруссией» за 70 млн евро.

3. Антуан Гризманн согласовал условия перехода в «Манчестер Юнайтед».

4. Давид Де Хеа не намерен покидать «МЮ».

5. Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».

6. «Ювентус» готов предложить за Федерико Бернардески 50 млн евро.

7. Эрик Бикфалви: «Мне нравится ваш тренер, но вряд ли Россия выиграет чемпионат мира».

8. Аукционный дом. Семь предметов, олицетворяющих сезон Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

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