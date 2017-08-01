«Спартак» обыграл «Краснодар», новый трансфер «Зенита», защитник «Баварии» отказался ехать в РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 июля.
1. Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» побеждает «Краснодар».
2. «Зенит» подтвердил трансфер защитника «Лиона» Мамманы, а Эмилиано Ригони станет игроком питерского клуба в течение 48 часов.
3. Хольгер Бадштубер отказался от перехода в «Спартак».
4. Форвард «Стандарда» близок к переходу в «Локомотив».
5. Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом».
6. В городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители.
Фото: Global Look Press