«Спартак» обыграл «Краснодар», новый трансфер «Зенита», защитник «Баварии» отказался ехать в РФПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 июля.

1. Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» побеждает «Краснодар».

2. «Зенит» подтвердил трансфер защитника «Лиона» Мамманы, а Эмилиано Ригони станет игроком питерского клуба в течение 48 часов.

3. Хольгер Бадштубер отказался от перехода в «Спартак».

4. Форвард «Стандарда» близок к переходу в «Локомотив».

5. Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом».

6. В городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018, откроют вытрезвители.

Фото: Global Look Press

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