ЦСКА сыграл вничью в Самаре, Хеведес — в «Локомотиве», Видаль переезжает в «Интер», Черышев может переехать в АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 июля.
1. Премьер-лига. 1-й тур. ЦСКА не сумел забить «Крыльям Советов».
2. Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив».
Футболист подписал с московским клубом контракт на четыре года.
3. Артуро Видаль согласовал с «Интером» 3-летний контракт.
Его зарплата составит 5 млн евро в год.
4. Денис Черышев может перейти в «Эвертон».
Также мерсисайдцы намерены подписать Маркоса Рохо.
5. Хавьер Рибалта назначен спортивным директором «Зенита».
Испанец заключил с петербуржцами 3-летний контракт.
6. Усман Дембеле близок к переходу в «Арсенал».
«Барселона» хочет получить в обмен Аарона Рэмзи.
7. Президент «Наполи» хочет купить «Бари».
По итогам минувшего сезона клуб признали банкротом и лишили профессионального статуса.
Фото: Global Look Press