ЦСКА сыграл вничью в Самаре, Хеведес — в «Локомотиве», Видаль переезжает в «Интер», Черышев может переехать в АПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Видаль

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 июля.

1. Премьер-лига. 1-й тур. ЦСКА не сумел забить «Крыльям Советов».

2. Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив».

Футболист подписал с московским клубом контракт на четыре года.

3. Артуро Видаль согласовал с «Интером» 3-летний контракт.

Его зарплата составит 5 млн евро в год.

4. Денис Черышев может перейти в «Эвертон».

Также мерсисайдцы намерены подписать Маркоса Рохо.

5. Хавьер Рибалта назначен спортивным директором «Зенита».

Испанец заключил с петербуржцами 3-летний контракт.

6. Усман Дембеле близок к переходу в «Арсенал».

«Барселона» хочет получить в обмен Аарона Рэмзи.

7. Президент «Наполи» хочет купить «Бари».

По итогам минувшего сезона клуб признали банкротом и лишили профессионального статуса.

Фото: Global Look Press

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