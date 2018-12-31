Футболист «Спартака» может переехать в Бразилию, Пике купил футбольный клуб, рекорды «МЮ» и Рамоса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 декабря.

1. Жерар Пике купил испанский клуб «Андорра».

В данный момент команда выступает в пятом испанском дивизионе.

2. Педро Роша попал в сферу интересов «Атлетико Минейро».

В этом сезоне бразилец принял участие лишь в 4 матчах москвичей.

3. Поль Погба повторил рекорд 6-летней давности, оформив два дубля кряду.

А «Манчестер Юнайтед» забил 12 голов в трех матчах в АПЛ впервые с 2011 года.

4. Серхио Рамос сотворил невозможное.

Впервые в карьере он провел календарный год без единого удаления.

5. «Бавария» готова продать Матса Хуммельса.

Среди заинтересованных есть «Челси», которому нужно заплатить 30 млн фунтов.

6. «Матч ТВ» не смог купить права на показ чемпионата Англии.

Правообладателем стал интернет-холдинг «Рамблер».

Фото: Global Look Press

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