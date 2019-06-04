Сборная России разгромила «Чертаново», гражданская война в «ПСЖ», новый тренер для «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июня.
1. Товарищеский матч. Сборная России разгромила «Чертаново».
В ворота клуба ФНЛ залетело шесть мячей.
2. Юрий Газинский пропустит матчи против Сан-Марино и Кипра.
Хавбек сборной России получил повреждение в игре с «Чертаново».
3. В «ПСЖ» образовались два враждующих лагеря.
Всему виной конфликт Неймара и Килиана Мбаппе.
4. Хавьер Грасия может возглавить «Челси».
Лондонский клуб активно занят поисками сменщика для Маурицио Сарри.
5. «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Юргеном Клоппом.
Владельцы клуба обозначили эту цель приоритетной в межсезонье.
6. Игорь Колыванов покинул пост тренера «Торпедо».
Его сменщиком в клубе должен стать Сергей Игнашевич.
Фото: Сергей Дроняев