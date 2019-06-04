Сборная России разгромила «Чертаново», гражданская война в «ПСЖ», новый тренер для «Челси». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Товарищеский матч. Сборная России — «Чертаново» — 6:0. Москва. УТЦ «Новогорск». 3 июня 2019 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июня.

1. Товарищеский матч. Сборная России разгромила «Чертаново».

В ворота клуба ФНЛ залетело шесть мячей.

2. Юрий Газинский пропустит матчи против Сан-Марино и Кипра.

Хавбек сборной России получил повреждение в игре с «Чертаново».

3. В «ПСЖ» образовались два враждующих лагеря.

Всему виной конфликт Неймара и Килиана Мбаппе.

4. Хавьер Грасия может возглавить «Челси».

Лондонский клуб активно занят поисками сменщика для Маурицио Сарри.

5. «Ливерпуль» намерен продлить контракт с Юргеном Клоппом.

Владельцы клуба обозначили эту цель приоритетной в межсезонье.

6. Игорь Колыванов покинул пост тренера «Торпедо».

Его сменщиком в клубе должен стать Сергей Игнашевич.

Фото: Сергей Дроняев

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