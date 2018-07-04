Англичане и шведы в 1/4 финала ЧМ, «Ювентус» манит Криштиану Роналду, ЦСКА нашел усиление в Англии. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 июля.

1. ЧМ-2018. 1/8 финала. Сборная Англии в серии пенальти побеждает сборную Колумбии.

Их соперником по четвертьфиналу станет сборная Швеции, с минимальным счетом одолевшая Швейцарию.

2. «Ювентус» предлагает за Криштиану Роналду 120 млн евро.

Самому футболисту обещают зарплату 30 млн евро в год.

3. «Барселона» хочет приобрести Виллиана.

«Челси» оценивает игрока в 80 млн евро.

4. Уругвайский форвард Абель Эрнандес может перейти в ЦСКА.

Об этом рассказал агент игрока Пабло Бентанкур.

5. Йоахим Лев не уйдет из сборной Германии.

Теперь его главная цель — победа на Евро-2020.

6. Рияд Марез перейдет в «Манчестер Сити» примерно за 68 млн евро.

На этой неделе он пройдет медосмотр.

7. Диего Марадона: «Готов тренировать сборную Аргентины бесплатно».

Легенда аргентинского футбола спешит на помощь нации.

8. Рафаэль Маркес завершил карьеру игрока.

Он первый игрок в истории, который был капитаном своей сборной на пяти ЧМ.

Фото: Сергей Дроняев

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