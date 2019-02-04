Роналду нашел усиление для «Ювентуса», юбилей Агуэро, еще один претендент на Почеттино. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 февраля.

1. Криштиану Роналду порекомендовал руководству «Ювентуса» приобрести Каземиро.

Ранее он звал в клуб другого экс-партнера по «Реалу» — Марсело.

2. Серхио Агуэро оформил 10-й хет-трик в АПЛ.

Форварду остался еще один до повторения рекорда Алана Ширера.

3. «Челси» заинтересовался Маурисио Почеттино.

Маурицио Сарри может быть уволен в случае невыхода клуба в Лигу чемпионов.

4. «МЮ» с момента назначения Оле-Гуннара Сульшера набрал больше всех очков в АПЛ.

Еще одно достижение норвежца.

5. Александр Головин поддержал Александра Кокорина и его брата.

Публикация была выложена в его инстаграме.

Фото: Global Look Press

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