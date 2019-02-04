Роналду нашел усиление для «Ювентуса», юбилей Агуэро, еще один претендент на Почеттино. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 февраля.
1. Криштиану Роналду порекомендовал руководству «Ювентуса» приобрести Каземиро.
Ранее он звал в клуб другого экс-партнера по «Реалу» — Марсело.
2. Серхио Агуэро оформил 10-й хет-трик в АПЛ.
Форварду остался еще один до повторения рекорда Алана Ширера.
3. «Челси» заинтересовался Маурисио Почеттино.
Маурицио Сарри может быть уволен в случае невыхода клуба в Лигу чемпионов.
4. «МЮ» с момента назначения Оле-Гуннара Сульшера набрал больше всех очков в АПЛ.
Еще одно достижение норвежца.
5. Александр Головин поддержал Александра Кокорина и его брата.
Публикация была выложена в его инстаграме.
Фото: Global Look Press