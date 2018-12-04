«Золотой мяч» Модрича, поражение «Зенита» в Туле,новый еврокубковый турнир, рекорд результативности Неймара. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 декабря.

1. Лука Модрич получил «Золотой мяч».

Хорват опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

2. Премьер-лига. 16-й тур. «Арсенал» из Тулы выиграл у «Зенита».

Теперь отрыв питерцев от второго места сократился до двух очков.

3. УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира.

Он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2).

4. Неймар показал лучшую результативность в чемпионате Франции за последние 45 лет.

На его счету 30 голов в 32 матчах Лиги 1.

5. Стали известны пары полуфиналистов в Лиге наций.

Встречи пройдут в начале июня следующего года.

6. «Спартак» может подписать защитника из Бразилии.

За игрока «Флуминенсе» Айртона Дантаса москвичи готовы отдать 7 млн евро.

7. Арьен Роббен покинет «Баварию» в конце сезона.

Он выступает за мюнхенцев с 2009 года.

8. Андрей Ещенко может быть прооперирован.

У защитника подозрение на травму крестообразной связки колена.

9. Полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым.

В клубе подтвердили данную информацию.

Фото: Global Look Press

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