«Золотой мяч» Модрича, поражение «Зенита» в Туле,новый еврокубковый турнир, рекорд результативности Неймара. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 декабря.
1. Лука Модрич получил «Золотой мяч».
Хорват опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
2. Премьер-лига. 16-й тур. «Арсенал» из Тулы выиграл у «Зенита».
Теперь отрыв питерцев от второго места сократился до двух очков.
3. УЕФА объявил о создании третьего еврокубкового турнира.
Он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2).
4. Неймар показал лучшую результативность в чемпионате Франции за последние 45 лет.
На его счету 30 голов в 32 матчах Лиги 1.
5. Стали известны пары полуфиналистов в Лиге наций.
Встречи пройдут в начале июня следующего года.
6. «Спартак» может подписать защитника из Бразилии.
За игрока «Флуминенсе» Айртона Дантаса москвичи готовы отдать 7 млн евро.
7. Арьен Роббен покинет «Баварию» в конце сезона.
Он выступает за мюнхенцев с 2009 года.
8. Андрей Ещенко может быть прооперирован.
У защитника подозрение на травму крестообразной связки колена.
9. Полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин найден мертвым.
В клубе подтвердили данную информацию.
Фото: Global Look Press