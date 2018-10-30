Победа «Зенита», новая осечка «Спартака», «Реал» уволил Лопетеги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 октября.

1. Премьер-лига. 12-й тур. «Рубин» вырвал ничью у «Спартака».

Казанцы сравняли счет в компенсированное время.

2. Премьер-лига. 12-й тур. «Крылья Советов» проиграли в Самаре «Зениту».

Питерцы единолично возглавляют таблицу.

3. Хулен Лопетеги уволен с поста тренера мадридского «Реала».

Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять.

4. Сеск Фабрегас не исключил вариант перехода в «Арсенал».

Следующим летом хавбек станет свободным агентом.

5. «Интер» разгромил «Лацио» в матче 10-го тура Серии А.

Дубль на счету Марио Икарди. Один из голов он забил пяткой.

6. Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирки во время перелета из Грозного в Москву.

Накануне бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

Фото: Global Look Press

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