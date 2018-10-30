Победа «Зенита», новая осечка «Спартака», «Реал» уволил Лопетеги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 октября.
1. Премьер-лига. 12-й тур. «Рубин» вырвал ничью у «Спартака».
Казанцы сравняли счет в компенсированное время.
2. Премьер-лига. 12-й тур. «Крылья Советов» проиграли в Самаре «Зениту».
Питерцы единолично возглавляют таблицу.
3. Хулен Лопетеги уволен с поста тренера мадридского «Реала».
Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять.
4. Сеск Фабрегас не исключил вариант перехода в «Арсенал».
Следующим летом хавбек станет свободным агентом.
5. «Интер» разгромил «Лацио» в матче 10-го тура Серии А.
Дубль на счету Марио Икарди. Один из голов он забил пяткой.
6. Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирки во время перелета из Грозного в Москву.
Накануне бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
Фото: Global Look Press