Роберто Манчини может пригласить в «Зенит» Яя Туре, новый тренер «Барселоны», «Хаддерсфилд» в АПЛ и трофей для Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 29 мая.

1. Роберто Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 млн евро в год, вместе с ним в клуб может перейти Яя Туре.

2. Эрнесто Вальверде — новый главный тренер «Барселоны».

3. Хайко Фогель и Леонид Кучук претенденты на пост главного тренера «Локомотива».

4. Рашид Рахимов может возглавить «Арсенал».

5. Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы».

6. Телерейтинги РФПЛ сократились на 20%.

7. «Хаддерсфилд» вышел в АПЛ впервые за 45 лет.

8. Марко Ройс выбыл на длительный срок.

9. Цветочки и ягодки. Что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко.

Фото: Global Look Press

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