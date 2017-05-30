Роберто Манчини может пригласить в «Зенит» Яя Туре, новый тренер «Барселоны», «Хаддерсфилд» в АПЛ и трофей для Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 29 мая.
1. Роберто Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 млн евро в год, вместе с ним в клуб может перейти Яя Туре.
2. Эрнесто Вальверде — новый главный тренер «Барселоны».
3. Хайко Фогель и Леонид Кучук претенденты на пост главного тренера «Локомотива».
4. Рашид Рахимов может возглавить «Арсенал».
5. Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы».
6. Телерейтинги РФПЛ сократились на 20%.
7. «Хаддерсфилд» вышел в АПЛ впервые за 45 лет.
8. Марко Ройс выбыл на длительный срок.
9. Цветочки и ягодки. Что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко.
Фото: Global Look Press