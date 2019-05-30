«Челси» выиграл Лигу Европы, Игорь Денисов завершил карьеру, Глушаков требует у «Спартака» 1,5 млн евро. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 мая.

1. Лига Европы. Финал. «Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира.

Для «синих» это вторая победа в ЛЕ.

2. Игорь Денисов решил завершить карьеру.

В составе своего последнего клуба, «Локомотива», он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок России.

3. Денис Глушаков требует у «Спартака» компенсацию за разрыв контракта.

Хавбек желает получить 1,5 млн евро наличными.

4. Стала известна дата презентации Эдена Азара в качестве игрока «Реала».

Бельгиец станет футболистом мадридского клуба на следующей неделе.

5. «Зенит» и «Спартак» намерены приобрести хавбека «Фенербахче».

За игрока сборной Словении Миху Зайца клубы готовы выложить от 8 до 10 млн евро.

6. Марио Гетце может перейти в «Арсенал».

Немец может покинуть Дортмунд из-за нежелания клуба повысить ему зарплату.

Фото: Сергей Дроняев

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