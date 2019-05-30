«Челси» выиграл Лигу Европы, Игорь Денисов завершил карьеру, Глушаков требует у «Спартака» 1,5 млн евро. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 мая.
1. Лига Европы. Финал. «Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира.
Для «синих» это вторая победа в ЛЕ.
2. Игорь Денисов решил завершить карьеру.
В составе своего последнего клуба, «Локомотива», он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок России.
3. Денис Глушаков требует у «Спартака» компенсацию за разрыв контракта.
Хавбек желает получить 1,5 млн евро наличными.
4. Стала известна дата презентации Эдена Азара в качестве игрока «Реала».
Бельгиец станет футболистом мадридского клуба на следующей неделе.
5. «Зенит» и «Спартак» намерены приобрести хавбека «Фенербахче».
За игрока сборной Словении Миху Зайца клубы готовы выложить от 8 до 10 млн евро.
6. Марио Гетце может перейти в «Арсенал».
Немец может покинуть Дортмунд из-за нежелания клуба повысить ему зарплату.
Фото: Сергей Дроняев