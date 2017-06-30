Германия в финале КК-2017, «Спартак» нацелился на Смолова и хочет купить игрока из Серии А, «Зенит» покупает защитника из Бразилии. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Россия-Португалия

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 29 июня.

1. Кубок конфедераций-2017. Мексика разгромно проиграла Германии.

2. Федор Смолов может перейти в «Спартак», также красно-белые планируют усилиться игроком серии А.

3. «Зенит» заинтересован в защитнике «Гремио».

4. Сердар Азмун может перейти в «Лацио».

5. Сергей Прядкин: «Видеоповторов в новом сезоне РФПЛ не будет».

6. Юрий Лодыгин может перейти в ПАОК.

7. Сергей Фурсенко: «Из «Зенита» уйдут слабые легионеры».

8. Вратарь в огне. Илья Казаков – об Игоре Акинфееве.

9. Сокровища Португалии. Пять самых перспективных трансферов европейских клубов.

Фото: Global Look Press

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