Германия в финале КК-2017, «Спартак» нацелился на Смолова и хочет купить игрока из Серии А, «Зенит» покупает защитника из Бразилии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 29 июня.
1. Кубок конфедераций-2017. Мексика разгромно проиграла Германии.
2. Федор Смолов может перейти в «Спартак», также красно-белые планируют усилиться игроком серии А.
3. «Зенит» заинтересован в защитнике «Гремио».
4. Сердар Азмун может перейти в «Лацио».
5. Сергей Прядкин: «Видеоповторов в новом сезоне РФПЛ не будет».
6. Юрий Лодыгин может перейти в ПАОК.
7. Сергей Фурсенко: «Из «Зенита» уйдут слабые легионеры».
8. Вратарь в огне. Илья Казаков – об Игоре Акинфееве.
9. Сокровища Португалии. Пять самых перспективных трансферов европейских клубов.
Фото: Global Look Press