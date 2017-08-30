Жеребьевка Кубка России, «Зенит» арендует защитника «Интера», Мбаппе в шаге от перехода в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 августа.
1. Состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка России.
На этой стадии турнира в борьбу включились команды из Премьер-Лиги.
2. «Зенит» хочет арендовать защитника «Интера».
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Андреа Раноккья.
3. Килиан Мбаппе прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ».
18-летний нападающий перейдет в парижский клуб на правах аренды.
4. Аймен Абденнур предпочел переходу в «Зенит» предложение «Марселя».
Защитник «Валенсии» отказался от арендного соглашения с «Зенитом».
5. «Ливерпуль» объявил о договоренности с «РБ Лейпциг» по трансферу Наби Кейта.
Полузащитник «РБ Лейпциг» следующим летом станет игроком английского клуба.
6. «Монако» объявил о переходе Стевана Йоветича.
Черногорец подписал с «монегасками» 4-летний контракт, до лета 2021 года.
7. «Ювентус» договорился с «Шальке» об аренде Бенедикта Хеведеса.
Аренда обойдется туринцам в 3,5 млн евро.
8. «Сельта» объявила о переходе Эмре Мора из дортмундской «Боруссии».
20-летний форвард подписал пятилетний контракт.
Фото: Global Look Press