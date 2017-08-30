Жеребьевка Кубка России, «Зенит» арендует защитника «Интера», Мбаппе в шаге от перехода в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 августа.

1. Состоялась жеребьевка

На этой стадии турнира в борьбу включились команды из Премьер-Лиги.

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Андреа Раноккья.

3. Килиан Мбаппе прошел медобследование

18-летний нападающий перейдет в парижский клуб на правах аренды.

4. Аймен Абденнур предпочел переходу в «Зенит» предложение

Защитник «Валенсии» отказался от арендного соглашения с «Зенитом».

Полузащитник «РБ Лейпциг» следующим летом станет игроком английского клуба.

Черногорец подписал с «монегасками» 4-летний контракт, до лета 2021 года.

Аренда обойдется туринцам в 3,5 млн евро.

8. «Сельта» объявила о переходе Эмре Мора

20-летний форвард подписал пятилетний контракт.

Фото: Global Look Press

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