Ракицкий перешел в «Зенит», «Атлетико» арендовал Морату, Неймар выбыл на несколько месяцев. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 января.

1. «Зенит» объявил о переходе Ярослава Ракицкого.

Контракт рассчитан на 3,5 года.

2. Альваро Мората арендован мадридским «Атлетико».

По ее истечении испанцы смогут выкупить форварда за 40-45 млн евро.

3. Неймар из-за травмы выбыл до конца марта.

В случае операции бразилец досрочно завершит сезон.

4. Антонио Конте может возглавить «Интер» летом.

Стороны уже начали переговоры.

5. «Эспаньол» подписал лучшего бомбардира чемпионата Китая.

Хавбек У Лэй ранее выступал за «Шанхай Теллэйс».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею