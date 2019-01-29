Ракицкий перешел в «Зенит», «Атлетико» арендовал Морату, Неймар выбыл на несколько месяцев. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 января.
1. «Зенит» объявил о переходе Ярослава Ракицкого.
Контракт рассчитан на 3,5 года.
2. Альваро Мората арендован мадридским «Атлетико».
По ее истечении испанцы смогут выкупить форварда за 40-45 млн евро.
3. Неймар из-за травмы выбыл до конца марта.
В случае операции бразилец досрочно завершит сезон.
4. Антонио Конте может возглавить «Интер» летом.
Стороны уже начали переговоры.
5. «Эспаньол» подписал лучшего бомбардира чемпионата Китая.
Хавбек У Лэй ранее выступал за «Шанхай Теллэйс».
Фото: Global Look Press