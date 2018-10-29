«Барса» громит «Реал», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» проведет переговоры с Карпиным, в сеть слили интимные видео Мамаева с супругой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 октября.
1. «Барселона разгромила «Реал» в первом за 11 лет «Эль-Класико» без Месси и Роналду.
Суарес забил «Реалу» волшебный гол, положив мяч в ворота головой, как рукой.
2. Премьер-лига. 12-й тур. ЦСКА проиграл «Краснодару» на домашнем поле.
В остальных матчах дня «Локо» на выезде обыграл «Енисей», а «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью.
3. «Спартак» проведет переговоры с Валерием Карпиным.
Другой кандидат на пост нового тренера красно-белых Олег Кононов может разорвать контракт с «Арсеналом».
4. Погиб владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха.
Вместе с ним на борту рухнувшего вертолета была его дочь и еще три человека.
5. В сеть выложили интимные фотографии и видео Павла Мамаева с женой.
Ранее сообщалось, что супругу футболиста шантажировал хакер.
6. «МЮ» определился с кандидатами на смену Жозе Моуринью.
Клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.
7. «Ахмат» готов перевоспитать Кокорина и Мамаева.
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
8. «ПСЖ» предложит 50 млн фунтов за футболиста «Вест Хэма».
На радаре парижан молодой защитник Исса Диоп.
Фото: Global Look Press