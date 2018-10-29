«Барса» громит «Реал», ЦСКА уступил «Краснодару», «Спартак» проведет переговоры с Карпиным, в сеть слили интимные видео Мамаева с супругой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 октября.

1. «Барселона разгромила «Реал» в первом за 11 лет «Эль-Класико» без Месси и Роналду.

Суарес забил «Реалу» волшебный гол, положив мяч в ворота головой, как рукой.

2. Премьер-лига. 12-й тур. ЦСКА проиграл «Краснодару» на домашнем поле.

В остальных матчах дня «Локо» на выезде обыграл «Енисей», а «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью.

3. «Спартак» проведет переговоры с Валерием Карпиным.

Другой кандидат на пост нового тренера красно-белых Олег Кононов может разорвать контракт с «Арсеналом».

4. Погиб владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха.

Вместе с ним на борту рухнувшего вертолета была его дочь и еще три человека.

5. В сеть выложили интимные фотографии и видео Павла Мамаева с женой.

Ранее сообщалось, что супругу футболиста шантажировал хакер.

6. «МЮ» определился с кандидатами на смену Жозе Моуринью.

Клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри и Антонио Конте.

7. «Ахмат» готов перевоспитать Кокорина и Мамаева.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

8. «ПСЖ» предложит 50 млн фунтов за футболиста «Вест Хэма».

На радаре парижан молодой защитник Исса Диоп.

Фото: Global Look Press

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