«Ливерпуль» атакует трансферный рынок, Гарета Бэйла ждут в Германии, а Серхио Рамоса — в суде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 мая.
1. «Ливерпуль» объявил о переходе Фабиньо.
Сумма трансфера составила около 50 млн евро.
2. «Бавария» интересуется Гаретом Бэйлом.
Сам футболист считает привлекательным такой вариант.
3. «ПСЖ» может продать Килиана Мбаппе.
Все из-за нарушения правил ФФП.
4. Египетский юрист подал иск к Серхио Рамосу на миллиард евро.
За нанесение травмы Мохамеду Салаху.
5. «Ливерпуль» вновь попытается приобрести Алиссона.
Также мерсисайдцы интересуются Джанлуиджи Доннаруммой.
6. Мануэл Фернандеш может покинуть «Локомотив».
В ближайшие дни переговоры с москвичами начнет «Бешикташ».
7. Никлас Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы.
А вот Дани Карвахаль наоборот успеет восстановиться к турниру.
8. «Валенсия» и «Вильярреал» поборются за Сеска Фабрегаса.
Летом испанец может покинуть АПЛ.
Фото: Global Look Press