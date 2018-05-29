«Ливерпуль» атакует трансферный рынок, Гарета Бэйла ждут в Германии, а Серхио Рамоса — в суде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 мая.

1. «Ливерпуль» объявил о переходе Фабиньо.

Сумма трансфера составила около 50 млн евро.

2. «Бавария» интересуется Гаретом Бэйлом.

Сам футболист считает привлекательным такой вариант.

3. «ПСЖ» может продать Килиана Мбаппе.

Все из-за нарушения правил ФФП.

4. Египетский юрист подал иск к Серхио Рамосу на миллиард евро.

За нанесение травмы Мохамеду Салаху.

5. «Ливерпуль» вновь попытается приобрести Алиссона.

Также мерсисайдцы интересуются Джанлуиджи Доннаруммой.

6. Мануэл Фернандеш может покинуть «Локомотив».

В ближайшие дни переговоры с москвичами начнет «Бешикташ».

7. Никлас Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы.

А вот Дани Карвахаль наоборот успеет восстановиться к турниру.

8. «Валенсия» и «Вильярреал» поборются за Сеска Фабрегаса.

Летом испанец может покинуть АПЛ.

Фото: Global Look Press

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