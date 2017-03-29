Ничья России и Бельгии, дисквалификация Лионеля Месси, охота за Алексисом Санчесом, новый тренер «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 28 марта.
1. Россия и Бельгия сыграли вничью, забив по три гола в ворота друг друга.
2. Лионель Месси дисквалифицирован на 4 игры в сборной Аргентины.
3. Алексис Санчес летом может перейти в «Челси», также им интересуется «Бавария».
4. Спустя 9 месяцев после Евро в Исландии установлен рекорд рождаемости.
5. Главным тренером «Барселоны» станет помощник Луиса Энрике.
6. «Барселона» хочет купить защитника «ПСЖ».
7. Денис Бушуев: «Смолову нужно еще много работать, если он хочет играть в Бундеслиге».
Фото: Global Look Press