«Локомотив» договорился с Дзюбой, «Спартак» интересуется форвардом «Рубина», Андрей Ярмоленко перебрался в Германию. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Артем Дзюба

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 августа.

 1. Артем Дзюба договорился с «Локомотивом».

Однако существует сложность в переговорах между московской и санкт-петербургской командой.

2. Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с Андреем Ярмоленко.

Соглашение с украинским нападающим заключено до 2021 года.

3. Евгений Гинер: «Будогосский должен уйти».

Босс армейцев считает, что в судейском корпусе назрели перемены.

4. «Спартак» интересуется Максимом Лестьенном.

Кроме москвичей, 25-летнего нападающего хотят видят у себя несколько итальянских клубов.

5. «Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена.

Компенсация за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона» составит 35 млн фунтов.

6. «Ливерпуль» согласовал переход Наби Кейта из «РБ Лейпциг».

Футболист присоединится к английской команде 1 июля 2018 года.

7. Защитник «Зенита» переходит в «Фенербахче». 

Луиш Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды.

8. Водные процедуры.

Чем закончился первый день сборов национальной команды перед матчем с «Динамо».

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Наби Кейта

Роман Нойштедтер перейдет в «Спартак», Артем Дзюба — в «Локомотив». Главные новости дня

Неймар

Неймар рассказал одноклубникам об уходе в «ПСЖ»; «Челси» и «Ливерпуль» поборются со «Спартаком» за Макса Крузе; «Ювентус» может приобрести Матса Хуммельса. Главные новости дня

Диего Коста

Объединение против «ПСЖ», возвращение Наваса в «Севилью». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 