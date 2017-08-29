«Локомотив» договорился с Дзюбой, «Спартак» интересуется форвардом «Рубина», Андрей Ярмоленко перебрался в Германию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 августа.

1. Артем Дзюба договорился

Однако существует сложность в переговорах между московской и санкт-петербургской командой.

2. Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта

Соглашение с украинским нападающим заключено до 2021 года.

Босс армейцев считает, что в судейском корпусе назрели перемены.

Кроме москвичей, 25-летнего нападающего хотят видят у себя несколько итальянских клубов.

Компенсация за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона» составит 35 млн фунтов.

Футболист присоединится к английской команде 1 июля 2018 года.

7. Защитник «Зенита» переходит

Луиш Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды.

8. Водные процедуры.

Чем закончился первый день сборов национальной команды перед матчем с «Динамо».

Фото: Global Look Press

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