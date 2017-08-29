«Локомотив» договорился с Дзюбой, «Спартак» интересуется форвардом «Рубина», Андрей Ярмоленко перебрался в Германию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 августа.
1. Артем Дзюба договорился с «Локомотивом».
Однако существует сложность в переговорах между московской и санкт-петербургской командой.
2. Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с Андреем Ярмоленко.
Соглашение с украинским нападающим заключено до 2021 года.
3. Евгений Гинер: «Будогосский должен уйти».
Босс армейцев считает, что в судейском корпусе назрели перемены.
4. «Спартак» интересуется Максимом Лестьенном.
Кроме москвичей, 25-летнего нападающего хотят видят у себя несколько итальянских клубов.
5. «Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена.
Компенсация за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона» составит 35 млн фунтов.
6. «Ливерпуль» согласовал переход Наби Кейта из «РБ Лейпциг».
Футболист присоединится к английской команде 1 июля 2018 года.
7. Защитник «Зенита» переходит в «Фенербахче».
Луиш Нету перейдет в турецкий клуб на правах аренды.
8. Водные процедуры.
Чем закончился первый день сборов национальной команды перед матчем с «Динамо».
Фото: Global Look Press