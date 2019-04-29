Победы «Зенита», Локо» и «Краснодара», рекорды Квальяреллы и Мертенса, Венгер возобновит тренерскую карьеру. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 апреля.
1. Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» обыграл «Крылья Советов».
В других матчах тура «Локомотив» победил «Енисей», «Краснодар» дома обыграл ЦСКА, а «Уфа» разгромила «Урал».
2. Арсен Венгер может возобновить тренерскую карьеру.
В его услугах заинтересован «Лион».
3. «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед» добыли путевки в АПЛ на будущий сезон.
«Канарейки» возвращаются в элиту спустя три года, а «клинки» — впервые за 12 лет.
4. Фабио Квальярелла забил 150-й гол в Серии А.
36-летний форвард возглавляет таблицу бомбардиров итальянского чемпионата.
5. Мертенс догнал Марадону по голам за «Наполи» в Серии А.
Теперь бельгиец входит в тройку лучших бомбардиров неаполитанского клуба.
6. Николя Пепе повторил рекорд 57-летней давности.
Футболист «Лилля» в текущем сезоне преодолел отметку в 20 забитых голов в Лиге 1.
Фото: Global Look Press