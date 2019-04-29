Победы «Зенита», Локо» и «Краснодара», рекорды Квальяреллы и Мертенса, Венгер возобновит тренерскую карьеру. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 апреля.

1. Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» обыграл «Крылья Советов».

В других матчах тура «Локомотив» победил «Енисей», «Краснодар» дома обыграл ЦСКА, а «Уфа» разгромила «Урал».

2. Арсен Венгер может возобновить тренерскую карьеру.

В его услугах заинтересован «Лион».

3. «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед» добыли путевки в АПЛ на будущий сезон.

«Канарейки» возвращаются в элиту спустя три года, а «клинки» — впервые за 12 лет.

4. Фабио Квальярелла забил 150-й гол в Серии А.

36-летний форвард возглавляет таблицу бомбардиров итальянского чемпионата.

5. Мертенс догнал Марадону по голам за «Наполи» в Серии А.

Теперь бельгиец входит в тройку лучших бомбардиров неаполитанского клуба.

6. Николя Пепе повторил рекорд 57-летней давности.

Футболист «Лилля» в текущем сезоне преодолел отметку в 20 забитых голов в Лиге 1.

Фото: Global Look Press

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