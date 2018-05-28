Спасение «Тосно», страдания Погба, перемены в «Реале». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 мая.
1. «Тосно» нашел источники финансирования.
Бюджет на следующий сезон – 300-350 млн рублей.
2. Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус».
Мино Райола уже работает над этим трансфером.
3. Флорентино Перес раздумывает над покупкой Неймара.
Ради этого трансфера он готов продать Роналду и Бэйла.
4. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 европейских первенств.
На счету аргентинца 45 голов в текущем сезоне.
5. Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии.
Французский специалист не собирается завершать тренерскую карьеру.
6. Мохамед Салах сможет выступить на ЧМ-2018.
Он пройдет 2-недельную реабилитацию в «Ливерпуле» и присоединится к сборной Египта.
7. Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных.
Они были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов.
8. «Манчестер Сити» близок к приобретению Рияда Мареза.
Стоимость хавбека составит 75 миллионов фунтов.
Фото: Global Look Press