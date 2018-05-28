Спасение «Тосно», страдания Погба, перемены в «Реале». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Поль Погба

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 мая.

1. «Тосно» нашел источники финансирования.

Бюджет на следующий сезон – 300-350 млн рублей.

2. Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус».

Мино Райола уже работает над этим трансфером.

3. Флорентино Перес раздумывает над покупкой Неймара.

Ради этого трансфера он готов продать Роналду и Бэйла.

4. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 европейских первенств.

На счету аргентинца 45 голов в текущем сезоне.

5. Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии.

Французский специалист не собирается завершать тренерскую карьеру.

6. Мохамед Салах сможет выступить на ЧМ-2018.

Он пройдет 2-недельную реабилитацию в «Ливерпуле» и присоединится к сборной Египта.

7. Ахмед Муса освободил из тюрьмы 40 нигерийских заключенных.

Они были осуждены в нигерийском городе Кано за неуплату долгов.

8. «Манчестер Сити» близок к приобретению Рияда Мареза.

Стоимость хавбека составит 75 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

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