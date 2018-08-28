Состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией, Игнашевич возвращается в сборную, «ПСЖ» и «Бавария» планируют обмен. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 августа.
1. Объявлен состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией.
Без Игоря Акинфеева, зато с Антоном Заболотным.
2. Сергей Игнашевич возвращается в сборную России.
Он будет помогать команде в тренировочном процессе.
3. «ПСЖ» и «Бавария» планируют обменяться футболистами.
Юлиан Дракслер отправится в Мюнхен, а в обратном направлении последует Джером Боатенг.
4. «Монако» не заинтересовано в приобретении Квинси Промеса.
Минус один покупатель на голландца.
5. Премьер-лига. 5-й тур. «Енисей» одержал победу над «Крыльями Советов».
Это первая победа красноярцев в РПЛ.
6. Тьерри Анри не возглавит «Бордо».
По слухам, стороны не сумели договориться о зарплате француза.
7. Похоронное бюро проспонсирует английский клуб.
В руководстве «Брентфорда» уже сейчас думают о будущем.
Фото: Global Look Press