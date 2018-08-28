Состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией, Игнашевич возвращается в сборную, «ПСЖ» и «Бавария» планируют обмен. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Russia

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 августа.

1. Объявлен состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией.

Без Игоря Акинфеева, зато с Антоном Заболотным.

2. Сергей Игнашевич возвращается в сборную России.

Он будет помогать команде в тренировочном процессе.

3. «ПСЖ» и «Бавария» планируют обменяться футболистами.

Юлиан Дракслер отправится в Мюнхен, а в обратном направлении последует Джером Боатенг.

4. «Монако» не заинтересовано в приобретении Квинси Промеса.

Минус один покупатель на голландца.

5. Премьер-лига. 5-й тур. «Енисей» одержал победу над «Крыльями Советов».

Это первая победа красноярцев в РПЛ.

6. Тьерри Анри не возглавит «Бордо».

По слухам, стороны не сумели договориться о зарплате француза.

7. Похоронное бюро проспонсирует английский клуб.

В руководстве «Брентфорда» уже сейчас думают о будущем.

Фото: Global Look Press

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