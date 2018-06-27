Аргентина в плей-офф ЧМ-2018, новый клуб Наингголана, будущее Головина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 27 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. Сборная Аргентины одолела Нигерию и вышла в плей-офф.
В других матчах дня Хорватия обыграла Исландию, французы сыграли вничью с датчанами, а перуанцы были сильнее Австралии.
3. «Интер» объявил о трансфере Раджи Наингголана.
Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
4. Переговоры ЦСКА и «Ювентуса» о трансфере Александра Головина заморожены.
На игрока также претендуют «Челси» и «Арсенал».
5. Берт ван Марвейк ушел из сборной Австралии.
О своем уходе он объявил после поражения от сборной Перу.
6. УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона-2018/19.
Все для фанатов.
Фото: Сергей Дроняев