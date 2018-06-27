Аргентина в плей-офф ЧМ-2018, новый клуб Наингголана, будущее Головина. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 27 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. Сборная Аргентины одолела Нигерию и вышла в плей-офф.

В других матчах дня Хорватия обыграла Исландию, французы сыграли вничью с датчанами, а перуанцы были сильнее Австралии.

3. «Интер» объявил о трансфере Раджи Наингголана.

Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

4. Переговоры ЦСКА и «Ювентуса» о трансфере Александра Головина заморожены.

На игрока также претендуют «Челси» и «Арсенал».

5. Берт ван Марвейк ушел из сборной Австралии.

О своем уходе он объявил после поражения от сборной Перу.

6. УЕФА разрешил продавать алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона-2018/19.

Все для фанатов.

Фото: Сергей Дроняев

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