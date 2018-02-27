Васин пропустит ЧМ-2018, травма Неймара, футболисты «Атлетико» уезжают в Китай, Усэйн Болт дебютирует в футболе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 февраля.
1. Виктор Васин пропустит ЧМ-2018.
Футболист не имеет даже теоретических шансов восстановиться к июню.
2. Неймар пропустит три недели из-за травмы.
Бразилец пропустит ответный матч с «Реалом», но избежал перелома лодыжки.
3. Объявлены новые соперники сборной России по товарищеским матчам.
Осенью с россиянами сыграют сборные Германии и Чехии.
4. Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан переезжают в Китай.
«Атлетико» объявил о переходе футболистов в «Далянь Ифан».
5. УЕФА хочет ввести четвертую замену.
Нововведения стоит ждать уже в ближайшее время.
6. Усэйн Болт сообщил о подписании соглашения с футбольным клубом.
Название команды ямайский атлет пока держит в секрете.
7. Тьерри Анри выразил желание возглавить «Арсенал».
В настоящее время 40-летний француз работает в тренерском штабе сборной Бельгии.
Фото: Global Look Press