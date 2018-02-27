Васин пропустит ЧМ-2018, травма Неймара, футболисты «Атлетико» уезжают в Китай, Усэйн Болт дебютирует в футболе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 февраля.

1. Виктор Васин пропустит ЧМ-2018.

Футболист не имеет даже теоретических шансов восстановиться к июню.

2. Неймар пропустит три недели из-за травмы.

Бразилец пропустит ответный матч с «Реалом», но избежал перелома лодыжки.

3. Объявлены новые соперники сборной России по товарищеским матчам.

Осенью с россиянами сыграют сборные Германии и Чехии.

4. Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан переезжают в Китай.

«Атлетико» объявил о переходе футболистов в «Далянь Ифан».

5. УЕФА хочет ввести четвертую замену.

Нововведения стоит ждать уже в ближайшее время.

6. Усэйн Болт сообщил о подписании соглашения с футбольным клубом.

Название команды ямайский атлет пока держит в секрете.

7. Тьерри Анри выразил желание возглавить «Арсенал».

В настоящее время 40-летний француз работает в тренерском штабе сборной Бельгии.

Фото: Global Look Press

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