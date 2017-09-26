Состав сборной, «Барселона» вернется за Коутиньо, оптимизм Карреры. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 сентября.
1. Объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Южной Кореей.
Артема Дзюбы в этом списке не оказалось.
2. «Барселона» сделает новое предложение по Филиппе Коутиньо.
Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.
3. Массимо Каррера: «Трудности бывают в любой семье, но «Спартак» все равно остается семьей»
Перед матчем ЛЧ против «Ливерпуля» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов.
4. «Вильярреал» уволил главного тренера.
Его преемником стал 39-летний Хавьер Кальеха, который ранее являлся игроком клуба.
5. Эдинсон Кавани отказался «продавать» Неймару свое звание штатного пенальтиста.
История о том, как дети не поделили право на исполнение стандартов, а теперь подрывают командную атмосферу.
6. Взгляд снизу. 12-летний нападающий дортмундской «Боруссии» поражает своей игрой.
7. «Зенит» уже чемпион? А потому что больше некому.
Почему у питерского клуба нет конкурентов?
Фото: Global Look Press