Состав сборной, «Барселона» вернется за Коутиньо, оптимизм Карреры. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 сентября.

1. Объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Южной Кореей.

Артема Дзюбы в этом списке не оказалось.

2. «Барселона» сделает новое предложение по Филиппе Коутиньо.

Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно.

3. Массимо Каррера: «Трудности бывают в любой семье, но «Спартак» все равно остается семьей»

Перед матчем ЛЧ против «Ливерпуля» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов.

Его преемником стал 39-летний Хавьер Кальеха, который ранее являлся игроком клуба.

5. Эдинсон Кавани отказался «продавать» Неймару свое звание штатного пенальтиста.

История о том, как дети не поделили право на исполнение стандартов, а теперь подрывают командную атмосферу.

6. Взгляд снизу. 12-летний нападающий дортмундской «Боруссии» поражает своей игрой.

История о юном вундеркинде.

7. «Зенит» уже чемпион? А потому что больше некому.

Почему у питерского клуба нет конкурентов?

Фото: Global Look Press

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