Травмы игроков сборной России, новый тренер для «Арсенала», клубы АПЛ сражаются за Иско. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 марта.

1. Далер Кузяев и Роман Зобнин получили травмы в расположении сборной России.

У футболиста «Спартака» повреждение мениска, а игрок «Зенита», вероятно, подвернул голеностоп.

2. В услугах Иско заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Мадридцы собираются продать своего игрока не менее, чем за 60 млн евро.

3. Томас Тухель сменит Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала».

На днях он отказался от предложения возглавить «Баварию».

4. Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус».

Сербом также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

5. Ради перехода в «Барселону» Антуан Гризманн готов идти на жертвы.

По слухам, француз согласен на понижение зарплаты.

7. 27–29 марта в Москве в парке «Сокольники» состоится международная выставка «Спорт»

Здесь у нашего еженедельника вновь будет свой павильон. Мы приготовили разнообразные конкурсы, презентации, викторины и множество приятных сюрпризов. В среду здесь состоится представление книги «Москва футбольная», написанной авторами еженедельника «Футбол» специально к ЧМ-2018.Приходите! Будет интересно!

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1