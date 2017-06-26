Полуфинальные пары КК-2017, игрок «Баварии» переходит в «МанСити», форвард «Спартака» покинет клуб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 25 июня.
1.Кубок конфедераций-2017. Сборная Германии в полуфинале сыграет с Мексикой.
2.Кубок конфедераций-2017. Чили в полуфинале встретится с Португалией.
3.Дани Алвес и Хави Мартинес близки к переходу в «Манчестер Сити».
4.«Барселона» заинтересована в приобретении хавбека «Реала».
5.Луис Адриано может уйти из «Спартака».
6.Спортивный директор московского ЦСКА присоединится к Леониду Слуцкому в «Халле».
7.Допинг-пробы игроков сборной России ЧМ-2014 оказались отрицательными.
8.«Рома» проявляет интерес к вратарю «Валенсии».
9.«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 25 миллионов евро.
10.Федор Смолов сыграл против Мексики с повреждением.
11.Слезы Федора Смолова, отчаяние Юрия Жиркова и роковая ошибка Игоря Акинфеева. Фоторепортаж Сергея Дроняева.
12.Что творилось вокруг последней игры сборной России на Кубке конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева.
Фото: Global Look Press