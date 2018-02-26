Триумф хоккейной сборной, первый трофей Гвардиолы в Англии, новый рекорд Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 февраля.

1. Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею выиграла золотые медали.

В финале в овертайме повержена сборная Германии — 4:3.

2. «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги.

Это первый трофей Пепа Гвардиолы в Англии.

3. Лионель Месси побил рекорд Рауля, забив 36 командам АПЛ.

Очередной жертвой в списке аргентинца стала «Жирона».

4. Самир Насри дисквалифицирован на полгода за допинг.

Всему виной переливание крови.

5. «Лацио» отказался продавать Сергея Милинковича-Савича.

По словам спортивного директора клуба, за серба предлагали 70 млн евро.

Фото: Global Look Press

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