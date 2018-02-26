Триумф хоккейной сборной, первый трофей Гвардиолы в Англии, новый рекорд Месси. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 февраля.
1. Олимпиада-2018. Сборная России по хоккею выиграла золотые медали.
В финале в овертайме повержена сборная Германии — 4:3.
2. «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги.
Это первый трофей Пепа Гвардиолы в Англии.
3. Лионель Месси побил рекорд Рауля, забив 36 командам АПЛ.
Очередной жертвой в списке аргентинца стала «Жирона».
4. Самир Насри дисквалифицирован на полгода за допинг.
Всему виной переливание крови.
5. «Лацио» отказался продавать Сергея Милинковича-Савича.
По словам спортивного директора клуба, за серба предлагали 70 млн евро.
Фото: Global Look Press