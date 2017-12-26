Мутко покинул РФС, Смолов попал в сотню лучших футболистов года, Икарди ждут в «Реале». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Виталий Мутко

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 декабря.

1. Виталий Мутко объявил исполкому РФС о приостановлении деятельности на посту главы организации.

Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

2. Испанское издание Marca включила Федора Смолова в сотню лучших футболистов 2017 года.

Это первый подобный успех в карьере россиянина.

3. Мауро Икарди – трансферный приоритет «Реала».

Аргентинца рассматривают в качестве замены Кариму Бензема.

4. Виталий Мутко: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров».

Прежний вариант лимита «6+5» будет действовать еще два года.

5. «Матч ТВ» начнет показывать матчи чемпионата Испании.

Первая трансляция состоится 7 января.

Фото: Global Look Press

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