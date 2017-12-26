Мутко покинул РФС, Смолов попал в сотню лучших футболистов года, Икарди ждут в «Реале». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 декабря.
1. Виталий Мутко объявил исполкому РФС о приостановлении деятельности на посту главы организации.
Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.
2. Испанское издание Marca включила Федора Смолова в сотню лучших футболистов 2017 года.
Это первый подобный успех в карьере россиянина.
3. Мауро Икарди – трансферный приоритет «Реала».
Аргентинца рассматривают в качестве замены Кариму Бензема.
4. Виталий Мутко: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров».
Прежний вариант лимита «6+5» будет действовать еще два года.
5. «Матч ТВ» начнет показывать матчи чемпионата Испании.
Первая трансляция состоится 7 января.
Фото: Global Look Press