Рекорд «Реала», форвард ЦСКА переезжает в Европу, «Монако» отстранил Анри от работы с командой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 января.
1. «Реал» возглавил рейтинг клубов по доходам.
В топ-30 вошел единственный представитель РПЛ — «Зенит».
2. Молодой форвард ЦСКА переходит в польский «Лех».
Соглашение подразумевает аренду с правом выкупа.
3. «Монако» отстранил Тьерри Анри от работы с первой командой.
Монегаски начали переговоры с Леонарду Жардимом о возвращении в клуб.
4. Хавбек «Наполи» близок к переходу в «ПСЖ».
За трансфер Аллана парижане заплатят более 100 млн евро.
5. Иско может покинуть «Реал».
Испанец пойдет на такие меры в том случае, если Сантьяго Солари останется главным тренером клуба.
Фото: Global Look Press