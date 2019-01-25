Рекорд «Реала», форвард ЦСКА переезжает в Европу, «Монако» отстранил Анри от работы с командой. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Анри

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 января.

1. «Реал» возглавил рейтинг клубов по доходам.

В топ-30 вошел единственный представитель РПЛ — «Зенит».

2. Молодой форвард ЦСКА переходит в польский «Лех».

Соглашение подразумевает аренду с правом выкупа.

3. «Монако» отстранил Тьерри Анри от работы с первой командой.

Монегаски начали переговоры с Леонарду Жардимом о возвращении в клуб.

4. Хавбек «Наполи» близок к переходу в «ПСЖ».

За трансфер Аллана парижане заплатят более 100 млн евро.

5. Иско может покинуть «Реал».

Испанец пойдет на такие меры в том случае, если Сантьяго Солари останется главным тренером клуба.

Фото: Global Look Press

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