Англичане вышли в плей-офф, Колумбия громит Польшу, братья Березуцкие покинут ЦСКА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 25 июня.
На каком канале сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Англичане разгромили Панаму и вышли в плей-офф.
В других матчах дня японцы сыграли вничью с Сенегалом, а Колумбия крупно обыграла Польшу, лишив ее шансов на плей-офф.
3. Василий и Алексей Березуцкие покинут ЦСКА этим летом.
Защитники приняли решение не продлевать свои контракты.
4. Нголо Канте может сменить команду этим летом.
На опорника претендуют «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».
5. УЕФА исключит «Милан» из еврокубков на два года.
Всему виной нарушение правил ФФП.
6. Набиль Фекир может перейти в «Реал».
Об этом сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.
7. Джердану Шакири и Граниту Джаке грозит дисквалификация на 2 матча.
Все из-за политических жестов, продемонстрированных ими в матче с Сербией.
Фото: Global Look Press