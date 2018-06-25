Англичане вышли в плей-офф, Колумбия громит Польшу, братья Березуцкие покинут ЦСКА. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 25 июня.

На каком канале сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Англичане разгромили Панаму и вышли в плей-офф.

В других матчах дня японцы сыграли вничью с Сенегалом, а Колумбия крупно обыграла Польшу, лишив ее шансов на плей-офф.

3. Василий и Алексей Березуцкие покинут ЦСКА этим летом.

Защитники приняли решение не продлевать свои контракты.

4. Нголо Канте может сменить команду этим летом.

На опорника претендуют «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

5. УЕФА исключит «Милан» из еврокубков на два года.

Всему виной нарушение правил ФФП.

6. Набиль Фекир может перейти в «Реал».

Об этом сообщил президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

7. Джердану Шакири и Граниту Джаке грозит дисквалификация на 2 матча.

Все из-за политических жестов, продемонстрированных ими в матче с Сербией.

Фото: Global Look Press

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