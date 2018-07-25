Номинация Черчесова, «Локомотив» подписал игрока «ПСЖ», новичок «Барселоны». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 июля.

1. Станислав Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

Также названы номинанты на приз лучшему игроку года.

2. «Локомотив» объявил о переходе Гжегожа Крыховяка.

Опорник «ПСЖ» перешел в клуб на правах аренды.

3. Малком перешел в «Барселону» за 41 млн евро.

Каталонцы увели игрока из-под носа у «Ромы».

4. «Реал» интересуется Кристианом Пулишичем.

На игрока дортмундской «Боруссии» также претендуют «Бавария» и «Челси».

5. Переговоры «Монако» и Александра Головина находятся на продвинутой стадии.

Монегаски сделали официальное предложение армейцам и российскому полузащитнику.

6. Джером Боатенг в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ».

Парижане готовы выплатить немецкой команде 35 млн евро.

7. ФИФА не разрешила использование VAR в России.

Запрет будет действовать минимум до весны 2019 года.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1