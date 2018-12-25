«Спартак» ищет нового форварда, Фекира отправляют в Испанию, новый тренер для «Милана». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Фекир

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 декабря.

1. Нападающий сборной Болгарии может перейти в «Спартак».

Московский клуб ищет замену Луису Адриано.

2. «Реалу» предложили купить лидера «Лиона».

Действующий контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до 2020 года.

3. Черчесов назвал самых одаренных футболистов своего времени.

В их число вошли бывшие игроки «Спартака» и «Динамо».

4. Франческо Гвидолин может возглавить «Милан».

Экс-тренер «Удинезе» придет на смену Гаттузо в случае неудач миланцев в ближайших турах Серии А.

5. Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан намерен вернуться в свой родной клуб.

Еще один игрок команды Борис Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру клуба.

Фото: Global Look Press

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