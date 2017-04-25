Последствия «Эль-Класико», московские клубы хотят приобрести игрока «Спартака», «Челси» нашел усиление в Италии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 24 апреля.
1. «Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси.
2. «Рома» объявила о назначении Рамона Мончи на пост спортивного директора.
3. Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Динамо».
4. «Челси» готов заплатить 65 миллионов евро «Интеру» за Ивана Перишича.
5. «Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до 23,5 млн евро.
6. Ренат Янбаев ведет переговоры с «Краснодаром».
7. Удовлетворение без требования. Илья Казаков – о скандалах.
8. Орлиный профиль. Как «Ницца» спустя 40 лет попала в тройку Лиги 1.
Фото: Global Look Press