Последствия «Эль-Класико», московские клубы хотят приобрести игрока «Спартака», «Челси» нашел усиление в Италии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 24 апреля.

1. «Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси.

2. «Рома» объявила о назначении Рамона Мончи на пост спортивного директора.

3. Ивелин Попов может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Динамо».

4. «Челси» готов заплатить 65 миллионов евро «Интеру» за Ивана Перишича.

5. «Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до 23,5 млн евро.

6. Ренат Янбаев ведет переговоры с «Краснодаром».

7. Удовлетворение без требования. Илья Казаков – о скандалах.

8. Орлиный профиль. Как «Ницца» спустя 40 лет попала в тройку Лиги 1.

Фото: Global Look Press

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