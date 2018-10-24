ЦСКА проиграл в Риме, «Реал» контактирует с Моуринью, Иньесте поставят памятник. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Iniesta

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 октября.

1. Лига чемпионов. 3-й тур. «Рома» обыграла ЦСКА — 3:0.

Результаты остальных матчей игрового дня.

2. Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора.

Одному пострадавшему ампутируют ногу.

3. «Реал» контактирует с Жозе Моуринью.

Помимо него возглавить мадридцев могут Конте и Солари.

4. Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО.

И они будут посещать спортзал не чаще двух раз в неделю.

5. Андресу Иньесте воздвигнут памятник.

Ранее в его честь открыли статую в его родной деревне Фуэнтеалбилье.

6. Евгений Бушманов уволен из молодежной сборной России.

Специалист договорился о расторжении контракта с РФС по соглашению сторон.

Фото: Global Look Press

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