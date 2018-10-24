ЦСКА проиграл в Риме, «Реал» контактирует с Моуринью, Иньесте поставят памятник. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 октября.
1. Лига чемпионов. 3-й тур. «Рома» обыграла ЦСКА — 3:0.
Результаты остальных матчей игрового дня.
2. Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора.
Одному пострадавшему ампутируют ногу.
3. «Реал» контактирует с Жозе Моуринью.
Помимо него возглавить мадридцев могут Конте и Солари.
4. Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут играть в футбол в СИЗО.
И они будут посещать спортзал не чаще двух раз в неделю.
5. Андресу Иньесте воздвигнут памятник.
Ранее в его честь открыли статую в его родной деревне Фуэнтеалбилье.
6. Евгений Бушманов уволен из молодежной сборной России.
Специалист договорился о расторжении контракта с РФС по соглашению сторон.
Фото: Global Look Press